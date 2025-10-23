Керманич "россоблу" захворів.
vincenzo italiano, getty images
23 жовтня 2025, 17:49
Головного тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно госпіталізовано. Про це повідомляє офіційний сайт "россоблу".
Зазначається, що 47-річний фахівець потрапив у лікарню з пневмонією. Через цей факт він пропустить два наступні матчі своєї команди проти румунського ФКСБ у Лізі Європи та Фіорентини в Серії А.
Наразі, італійський тренер проходить лікування у лікарні Сант'Орсола-Мальпігі, в місті Болонья. Стан Італіяно поступово покращується, втім поки він не готовий керувати командою.
Наразі Болонья посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 13 очок після 7 зіграних турів.