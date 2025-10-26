Форвард Інтера звинуватив тренера Наполі у боягузтві.
Getty Images
26 жовтня 2025, 09:59
Центральний матч Серії А між Наполі та Інтером (3:1) ознаменувався не лише перемогою господарів, але й гарячою суперечкою між тренером неаполітанців Антоніо Конте та капітаном міланців Лаутаро Мартінесом.
Інцидент стався у другому таймі, приблизно на 60-й хвилині. Все почалося з того, що Конте емоційно протестував проти фолу з боку гравця Інтера Дензела Дюмфріса. Лаутаро Мартінес, який раніше грав під керівництвом Конте, втрутився, щоб захистити свого товариша по команді.
Словесна перепалка швидко переросла у прямі образи. Мартінес вигукнув своєму колишньому тренеру:
«Ти об***ався від страху!», супроводивши це зневажливим жестом, що натякав на боягузтво.
Антоніо Конте, відомий своїм вибуховим характером, не залишився в боргу. Він у відповідь, за даними експертів, які читали по губах, назвав аргентинського форварда «му***ом».
Конфлікт вдалося погасити лише за допомогою представників обох команд. За свою емоційну поведінку Антоніо Конте отримав жовту картку від арбітра.
Варто зазначити, що це не перша публічна сварка між Конте та Мартінесом. У сезоні 2020/21, коли Конте тренував Інтер, між ними також сталася гаряча суперечка на бровці після заміни гравця. Тоді конфлікт вдалося владнати жартома, влаштувавши імпровізований боксерський поєдинок на тренуванні.