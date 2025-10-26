Італія

Форвард Інтера звинуватив тренера Наполі у боягузтві.

Центральний матч Серії А між Наполі та Інтером (3:1) ознаменувався не лише перемогою господарів, але й гарячою суперечкою між тренером неаполітанців Антоніо Конте та капітаном міланців Лаутаро Мартінесом.

​Інцидент стався у другому таймі, приблизно на 60-й хвилині. Все почалося з того, що Конте емоційно протестував проти фолу з боку гравця Інтера Дензела Дюмфріса. Лаутаро Мартінес, який раніше грав під керівництвом Конте, втрутився, щоб захистити свого товариша по команді.

​Словесна перепалка швидко переросла у прямі образи. Мартінес вигукнув своєму колишньому тренеру:

«Ти об***ався від страху!», супроводивши це зневажливим жестом, що натякав на боягузтво. ​

Антоніо Конте, відомий своїм вибуховим характером, не залишився в боргу. Він у відповідь, за даними експертів, які читали по губах, назвав аргентинського форварда «му***ом».

Конфлікт вдалося погасити лише за допомогою представників обох команд. За свою емоційну поведінку Антоніо Конте отримав жовту картку від арбітра. ​

Варто зазначити, що це не перша публічна сварка між Конте та Мартінесом. У сезоні 2020/21, коли Конте тренував Інтер, між ними також сталася гаряча суперечка на бровці після заміни гравця. Тоді конфлікт вдалося владнати жартома, влаштувавши імпровізований боксерський поєдинок на тренуванні.