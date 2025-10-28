Італія

Корейський форвард зосереджений на виступах за ФК Лос-Анджелес, попри чутки про можливий перехід до Італії.

Зірковий нападник Лос-Анджелеса Сон Хин Мін не поїде в короткострокову оренду до одного з клубів Серії А під час зимової паузи в МЛС. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори з італійськими командами наразі не ведуться.

33-річний форвард повністю сконцентрований на грі за ЛА Гелаксі, куди він перейшов влітку після завершення контракту з Тоттенгемом.

Зазначимо, що за клуб із ЛА Сон провів 10 матчів, забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.