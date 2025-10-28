Італія

Туринці зацікавлені в 22-річному французі.

Французький захисник Мало Гюсто, який належить лондонському Челсі, може перебратися до Італії. За інформацією Calciomercato, Ювентус зацікавлений у підписанні 22-річного гравця, чия трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро. Гюсто пов’язаний контрактом із "пенсіонерами" до середини 2030 року.

У поточному сезоні захисник провів десять матчів за лондонський колектив, віддавши дві результативні передачі. Після восьми турів "стара синьйора" посідає сьому сходинку в Серії А.

Цей інтерес може стати шансом для Гюсто на регулярнішу гру, адже в Челсі конкуренція в обороні висока.

