Італія

Українець отримав високі оцінки за самовіддачу та активність, хоча команда знову не змогла здобути перемогу.

Український півзахисник Руслан Маліновський відіграв 81 хвилину у матчі 7-го туру Серії А проти Парми, який завершився нульовою нічиєю. Хоча Дженоа домінувала у другому таймі та завдала понад 20 ударів по воротах, реалізувати бодай один із моментів команда не змогла.

Маліновський отримав жовту картку у першому таймі, але був одним із найпомітніших гравців на полі: 6 ударів по воротах, 3 ключові паси, 2 точні навіси, 81% влучних передач. Також він виграв 3 єдиноборства з 7 та заробив 3 фоли.

Статистичні портали WhoScored і Sofascore виставили українцю оцінки 6,9 та 7,0 відповідно.

У генуезькій пресі Маліновського назвали "найкращим на полі за самовіддачею та сміливістю". Видання Genoa News 1893 оцінило його гру на 7 балів, а журналіст Франко Аванціні відзначив, що Руслан найчастіше перевіряв голкіпера Парми Сузукі.

На 82-й хвилині Руслана замінив Максвелл Корне, який не реалізував пенальті на 90+6-й хвилині, втративши шанс на першу перемогу Дженоа в сезоні.

Після цієї нічиєї команда залишається на передостанньому місці з 3 очками, тоді як Парма має 6 і розташовується на 15-й позиції.

У 8-му турі Дженоа 26 жовтня зіграє проти Торіно, а Парма днем раніше прийматиме Комо.