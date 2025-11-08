Італія

Гравця планують залишити в клубі, незважаючи на трансферні чутки.

Італійський опорний півзахисник Браян Крістанте пов’язаний із Ромою контрактом, який розрахований до літа 2027 року.

Однак останнім часом у клубі серйозно розмірковують над майбутнім 30-річного виконавця в проєкті й навіть розглядали можливість обміну з туринським Ювентусом гравцями на цій позиції минулого літа.

Утім, після початку нової кампанії Крістанте вже відіграв 13 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас, а також закріпив за собою статус основного футболіста в команді Джан П’єро Гасперіні.

Сукупність цих факторів призвела до того, що нині Рома вже не розглядає можливість відходу гравця найближчим часом і натомість готова до конструктивних перемовин щодо продовження дії контракту.

Нову угоду клуб планує зафіксувати терміном до 2028 року.