Аргентинець прагне повернення до Бока Хуніорс.

Нападник Роми Пауло Дібала мріє приєднатися до Бока Хуніорс, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За даними джерела, подовження його контракту з римлянами під питанням через високу зарплату. Контракт Дібали спливає влітку, тому він відкритий для повернення до Аргентини.

Дібала грає за Рому з 2022 року. У поточному сезоні він провів дев’ять матчів у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу. За оцінкою Transfermarkt, вартість 31-річного аргентинця — 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Дібала вибув на три тижні через травму стегна.