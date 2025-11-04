Італія

Аргентинець отримав ушкодження у матчі з Міланом, і тепер у Роми на позиції форварда залишається лише Артем Довбик.

Форвард Роми Пауло Дібала вибув із гри на три тижні через травму, отриману в матчі 10-го туру Серії А проти Мілана (0:1). Про це повідомив журналіст Філіппо Біафора.

За інформацією джерела, у вівторок вранці 31-річний аргентинець пройшов медогляд, який виявив розтягнення двоголового м’яза стегна середнього ступеня складності. Очікується, що відновлення триватиме близько трьох тижнів.

Травму Дібала отримав під час виконання пенальті на 82-й хвилині гри проти Мілана — удар виявився невдалим, а сам нападник невдовзі попросив заміну.

У поточному сезоні аргентинець провів лише два матчі за Рому, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, що раніше травму також отримав інший нападник команди Еван Фергюсон, який вибув на невизначений термін.