Міланський Інтер проявляє серйозний інтерес до 21-річного еквадорського центрального оборонця Жоеля Ордоньєса з Брюгге. Про це повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболіста з бельгійським клубом діє до червня 2029 року, а його ринкова вартість оцінюється у 28 млн євро. Тож Інтеру доведеться витратити значну суму, щоб заплатити за трансфер.

У сезоні 2025/26 Ордоньєс провів 15 матчів за Брюгге у всіх турнірах і забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Астон Вілла також зацікавлені в молодому таланті з Еквадору.