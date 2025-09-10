Англія

Скаути клубів оцінили гру 21-річного Ордоньєса у матчі проти Аргентини.

Лондонський Челсі та Астон Вілла проявляють інтерес до 21-річного центрального захисника Брюгге Жоеля Ордоньєса. Про це повідомляє журналіст Грем Бейлі з видання TBR Football.

За інформацією джерела, скаути обох клубів були присутні на матчі між збірними Еквадору та Аргентини в межах кваліфікації до чемпіонату світу в Південній Америці.

У сезоні 2024/25 еквадорець провів 49 матчів за Брюгге в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінюється у 28 мільйонів євро.