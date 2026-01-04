Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 4 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий Інтер прийматиме Болонью.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 4 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після вдалого завершення 2025 року шляхом звитяги над Аталантою в Бергамо (1:0), Інтер готується до спроби помститися Болоньї, яка вибила міланський гранд із півфіналу Суперкубка Італії у грудні. Своєму сьогоднішньому супернику "нерадзуррі" вдома в чемпіонаті не поступалися з липня 2020 року (3В, 2Н) і зараз, ведучи боротьбу за Скудетто, вони не мають простору для осічки.

Зазнавши поразки в Дербі делла Мадонніна в листопаді, "нерадзуррі" здобули чотири поспіль перемоги в Серії А, три з яких були "сухими". Звично скромний успіх Мілана в п'ятницю дозволив "россонері" повернутися на першу сходинку турнірної таблиці, тож Інтер сподівається відповісти їм, вперше досягнувши серії з п'яти звитяг у чемпіонаті на чолі з Крістіаном Ківу.

Болонья після поразки від Наполі (0:2) у фіналі Суперкубка країни не впоралася вдома із Сассуоло (1:1), продовживши свою безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів (2Н, 2П). Тим не менш, останнім часом проблемні для міланського гранда "россоблу" на виїзді в Серії А не програвали із середини вересня (3В, 3Н), реабілітувавшись за "сухі" невдачі у виїзних поєдинках із Міланом і Ромою (обидва — 0:1).

Букмекери ж очікують на нову поразку "россоблу" на Стадіо Джузеппе Меацца, яка сьогоднішнім господарям поля поверне лідерство в чемпіонаті. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 7.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.82.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Побега, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Кастро

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА