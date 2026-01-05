Італія

Гендиректор "нерадзуррі" пояснив, чому зарплата португальця унеможливлює трансфер для італійських клубів.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта прокоментував ситуацію з правим флангом оборони та можливим інтересом до Жоау Канселу. За його словами, клубу буде складно підписати португальського футболіста через фінансові обмеження.

"Цей ринок повний можливостей. Оскільки у нас виникли проблеми з Думфрісом, який вибув на кілька місяців, нам очевидно потрібно вивчити варіанти підсилення позиції. Ми продовжуємо аналізувати це питання і, як і раніше, перебуваємо на початковому етапі", — зазначив Маротта в інтерв’ю DAZN.

Він також пояснив, чому трансфер Канселу залишається проблематичним для італійських клубів: "У Канселу дуже висока зарплата, яку не зміг би собі дозволити жоден клуб Італії. Ми знаємо, що вони шукають центрального захисника, але подумаємо, як діяти далі, коли розпочнемо більш конкретні переговори. Безумовно, потрібно посилити правий фланг, який страждає через відсутність такого гравця, як Думфріс".

Раніше повідомлялося, що Інтер лідирує в боротьбі за Канселу, а в угоду з Аль-Хілалем можуть включити Франческо Ачербі, проте остаточні рішення ще не ухвалені.