Португалець хоче повернутися до Барселони, але чекає рішення каталонського клубу.

Майбутнє португальського флангового захисника Аль-Хіляля Жоау Канселу має прояснитися найближчим часом.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, наразі тривають активні переговори між 31-річним футболістом та його агентом Жорже Мендешем щодо подальшого розвитку кар’єри.

За інформацією джерела, Інтер продовжує роботу над можливим трансфером Канселу та готовий запропонувати Аль-Хілялю одного з досвідчених центрбеків — Франческо Ачербі або Стефана де Врея — в рамках потенційної угоди.

Сам Канселу зацікавлений у поверненні до Барселони, де він уже виступав раніше, однак наразі очікує остаточного рішення з боку каталонського клубу щодо доцільності та фінансових умов трансферу.

Раніше повідомлялося, що 31-річний португалець має напружені стосунки з головним тренером Аль-Хіляля Сімоне Індзагі та готовий змінити команду вже цієї зими. Водночас його висока зарплатня залишається ключовим фактором, який ускладнює переговори з європейськими клубами.