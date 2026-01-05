Італія

Перша частина сезону виявилась не надто продуктивною.

Албанський опорний півзахисник Кріст'ян Асллані ще влітку планував пробитись до стартового складу міланського Інтера, однак у підсумку його відправили до Торіно на правах оренди за 1,5 млн євро.

23-річний виконавець відіграв за "биків" уже 1155 хвилин у 16 матчах, проте все одно не надто задоволений своїм прогресом на цьому етапі сезону.

Таким чином активація опції викупу футболіста наприкінці поточного сезону викликає великі запитання, і набагато більш імовірним є сценарій, за якого Асллані відправиться догравати кампанію в іншому клубі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Фіорентина вже перебуває на прямому контакті з Інтером і наближається до завершення угоди.