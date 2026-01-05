Італія

Федеріко відкритий до камбеку в Турин, але рішення залежить від Ліверпуля.

Ювентус зробив офіційний запит, щоб продемонструвати інтерес до вінгера Ліверпуля Федеріко К’єзи з приводу можливого повернення гравця вже під час січневого трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, туринський клуб планує підписати ще одного флангового атакувального футболіста цієї зими, і кандидатура 28-річного К’єзи високо цінується спортивним керівництвом Ювентуса.

Водночас переговори перебувають лише на початковій стадії, а ключове слово в потенційній угоді залишається за Ліверпулем і самим гравцем.

Зазначається, що Федеріко К’єза відкритий до повернення в Ювентус уже цього місяця. Проте можливість трансферу напряму залежить від позиції Ліверпуля, а також від формули та фінансових умов угоди, які стануть вирішальними для туринців.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розглядає варіант оренди К’єзи в рамках зимнього підсилення складу, оскільки клуб прагне креативно підійти до трансферного ринку без значних витрат.