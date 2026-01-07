Італія

Перемовини швидко досягли успіху.

Італійський центральний півзахисник Ганс Ніколуссі-Кавілья цей сезон розпочав у Вероні на правах оренди з Фіорентини.

Угода передбачала не тільки виступи 25-річного виконавця до завершення сезону в складі "мастифів", а й можливість повноцінного викупу.

Однак нічого з цього в підсумку не відбудеться — 14 матчів (961 хвилина) та один гольовий пас не стали тими показниками, на які розраховував клуб із "Флоренції", тож коли Кальярі прийшов із пропозицією про повноцінний трансфер гравця, то домовитись було не важко.

Спочатку сардинці візьмуть гравця в оренду до завершення сезону за 500 тис. євро, а вже після цього в них буде зобов’язання викупу за 4,5-5 млн євро, залежно від бонусів.

Для футболіста вже готовий контракт до 2030 року, тож залишилось лише офіційно підтвердити факт переходу.