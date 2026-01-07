Італія

Захисник залишиться в неаполітанському клубі на покращених фінансових умовах.

Центральний захисник Амір Ррахмані продовжить свій контракт із Наполі, за даними італійського журналіста Ніколо Скіри. Нова угода буде підписана найближчим часом, а річна зарплата гравця за цим договором складе 3,8 мільйона євро.

Ррахмані вирішив залишитися в Італії, відмовивши представникам клубів із Саудівської Аравії та Туреччини. Повідомляється, що сторони вже узгодили всі основні деталі майбутньої співпраці, і офіційне оголошення є лише питанням часу.

У минулому турі чемпіонату захисник допоміг своїй команді здобути перемогу над Лаціо, відзначившись забитим голом. Наразі він є одним із лідерів колективу Антоніо Конте, який продовжує боротьбу за найвищі місця у Серії А.