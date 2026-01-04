Італія

Команда Антоніо Конте здобула важливі три очки та піднялася на друге місце турнірної таблиці.

Наполі на виїзді обіграв римський Лаціо в матчі 18-го туру Серії А з рахунком 2:0. Під керівництвом Антоніо Конте перемогу команді принесли точні удари Леонардо Спінаццоли та Аміра Ррахмані.

На 81-й хвилині нападник Лаціо Тіджані Нослін отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Крім того, червоні картки отримали півзахисник римлян Адам Марушич та захисник Наполі Паскуале Маццоккі.

Завдяки перемозі Наполі набрав 37 очок і піднявся на друге місце турнірної таблиці Серії А, тоді як Лаціо з 24 балами залишився на дев’ятій позиції.

У наступному турі, 7 січня, Наполі прийматиме Верону, а Лаціо у цей же день зіграє вдома проти Фіорентини.

Лаціо — Наполі 0:2

Голи: Спінаццола, 13, Ррахмані, 32

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Лаццарі, 62) — Гендузі, Катальді (Белах'ян, 71), Башич — Канчельєрі (Ісаксен, 71), Нослін, Дзакканьї (Педро, 87)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані (Буонджорно, 79), Жезус — Політано, Мактоміней, Лоботка, Спінаццола (Гутьєррес, 78) — Нерес (Маццоккі, 69), Ельмас (Амброзіно, 86) — Гойлунн (Ланг, 86)

Попередження: Дзакканьї, Катальді, Нослін — Ррахмані

Вилучення: Нослін, 81, Марушич, 88 — Маццоккі, 89