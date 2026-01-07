Італія

Форвард Роми отримав м’язове ушкодження лівого стегна у матчі Серії A проти Лечче.

Нападник Роми Артем Довбик зазнав травми та пропустить щонайменше два тижні. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Український форвард отримав ушкодження у поєдинку 19-го туру Серії A проти Лечче, який завершився перемогою римлян з рахунком 2:0. У тому матчі Довбик відзначився забитим м’ячем, перервавши безгольову серію, що тривала понад два місяці.

За інформацією джерела, у Артема діагностовано м’язове ушкодження першого ступеня лівого стегна. Медичний штаб Роми оцінюватиме його стан у динаміці, однак орієнтовний термін відновлення становить не менше двох тижнів.

Зазначимо, що в поточному сезоні Довбик уже пропускав п’ять матчів чемпіонату Італії через проблеми зі здоров’ям.