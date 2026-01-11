Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 11 січня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26 у Флоренції місцева Фіорентина прийматиме Мілан (перше коло — 1:2).

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 11 СІЧНЯ, 16:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фіорентина продовжує боротися за виживання й задля уникнення вильоту їй варто діяти надійніше, ніж у виїзному матчі проти Лаціо (2:2) серед тижня. У середу команда Паоло Ванолі втратила важливі очки, пропустивши з пенальті на 90+5 хвилині, що не дозволило їй скоротити відстань від рятівної 17-ї сходинки Серії А, яка зараз могла б складати тільки один заліковий бал замість трьох.

Обігравши міланський гранд у трьох із п'яти (також дві поразки) останніх поєдинків чемпіонату на Стадіо Артеміо Франкі, флорентійці спробують здивувати всіх у вже сьогоднішній дуелі зі схильними до несподіваних осічок "россонері". Тим не менш, спроможність Фіорентини досягнути чогось особливого все ще викликає сумніви, навіть на тлі двох поспіль домашніх звитяг у турнірі.

Мілан у четвер драматично зіграв унічию з Дженоа вдома. Генуезці вели в рахунку з 28-ї до 90+2-ї хвилини й втратили можливість вирвати перемогу, не реалізувавши пенальті наприкінці матчу. Тепер колективу Массіміліано Аллегрі потрібно реабілітуватися перед уболівальниками й мріяти про вечірню домашню поразку Інтера від Наполі, яка в разі успіху самих "россонері" дозволить їм знову очолити Серію А.

Міланський гранд досі не програвав на виїзді в поточній кампанії чемпіонату (5В, 3Н), а чотири з п'яти його виїзних перемог були "сухими". За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 3.68. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.34.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Комуццо, Госенс — Фаджолі — Парізі, Мандрагора, Ндур, Гудмундссон — Кін

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс, Лофтус-Чік, Яшарі, Рабьйо, Еступіньян — Пулішич, Фюллькруг

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА