Італія

Туринці шукають підсилення захисної ланки.

Туринський Ювентус планує оформити трансфер правого захисника іспанської Сельти Оскара Мінгеси. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, туринці розраховують укласти угоду у січні. Інтерес до Мінгеси, чий контракт із Сельтою закінчується влітку, виявляють ще чотири неназвані клуби.

Зазначається, що 50% прав на іспанського футболіста належить каталонській Барселоні, вихованцем якої він є.

Цього сезону 26-річний Оскар Мінгеса відіграв за Сельту 21 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.