Туринці шукають підсилення захисної ланки.
Оскар Мінгеса, Getty images
12 січня 2026, 21:07
Туринський Ювентус планує оформити трансфер правого захисника іспанської Сельти Оскара Мінгеси. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, туринці розраховують укласти угоду у січні. Інтерес до Мінгеси, чий контракт із Сельтою закінчується влітку, виявляють ще чотири неназвані клуби.
Зазначається, що 50% прав на іспанського футболіста належить каталонській Барселоні, вихованцем якої він є.
Цього сезону 26-річний Оскар Мінгеса відіграв за Сельту 21 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.