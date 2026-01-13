Італія

Італієць бачить простір для прогресу "зебр".

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після розгромної перемоги над Кремонезе (5:0) в рамках 20 туру італійської Серії А.

«На такій роботі, як у нас, ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є сюрпризи, потрібно все обміркувати та оцінити, але є те, що відбувається на поле.

Ми провели хороший матч проти суперника, який знає, яку роботу має виконувати така команда, як Кремонезе. Їхній тренер знає, в якій категорії знаходиться його команда. Завдяки невеликому щастю, гра прийняла певний напрямок.

Інтер-Наполі? Я дивився гру, вони показали футбол найвищого рівня, грали відкрито. У них працюють два тренери, які знають, що роблять. Нам все ще потрібно вдосконалюватися, ми повинні зробити ще крок вперед. Але я бачу велике бажання у гравців», — заявив Спаллетті.