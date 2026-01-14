Італія

Гравець вірить, що командний дух допоможе Мілану здолати головних претендентів на титул.

Півзахисник Мілана Алексіс Салемакерс висловився про перспективи своєї команди в боротьбі за Скудетто. Футболіст визнав силу основних суперників — Наполі та Інтера, проте зазначив, що "россонері" не збираються здаватися без бою. Головною силою міланського клубу він назвав атмосферу всередині команди.

"Ми розуміємо силу Інтера та Наполі, але наш козир — це командний дух. Ми — сім'я, і це може стати нашою перевагою в чемпіонських перегонах. Будемо боротися до останнього туру", — цитує бельгійця видання PianetaMilan.

Мілан на сьогодні займає друге місце в турнірній таблиці Серії А, залишаючись у групі лідерів. Команда демонструє стабільні результати та намагається не відставати від конкурентів у боротьбі за золоті нагороди чемпіонату Італії.

