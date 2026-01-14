Італія

Перехід відбудеться влітку, але можливий варіант із зимовим трансфером.

Захисник Вільярреала Альфонсо Педраса продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного іспанця зацікавлений Лаціо, який вже погодив контракт із футболістом до літа 2028 з опцією продовження ще на один сезон.

Також наголошується, що перехід має відбутися на правах вільного агента влітку, проте можливий і зимовий трансфер, якщо склад "орлів" цього місяця залишить Нуну Тавареш.

Цього сезону Педраса провів 21 матч, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Після 18 турів Вільярреал посідає третє місце у Ла Лізі, а у Лаціо восьма позиція після 20 турів у Серії А.