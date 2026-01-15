Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26 у Комо місцевий однойменний клуб прийматиме Мілан.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 15 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Амбітний Комо минулої суботи не без проблем продовжив свою безпрограшну домашню серію. За підсумками дуелі з Болоньєю в чемпіонаті, що завдяки голу Мартіна Батуріни на 90+4 хвилині завершилася з рахунком 1:1, вона досягнула позначки в 11 поєдинків (7В, 4Н). Тепер "б'янкоблу" націлені на здобуття очок у матчі проти одного з лише чотирьох клубів, які обіграли їх на Стадіо Джузеппе Сінігалья в 2025 році.

У матчах проти Мілана Комо не знає смаку звитяг уже понад 41 рік. У січні 1985-го міланський гранд зазнав домашньої поразки з рахунком 0:2 у Серії А, після чого уникнув невдач у наступних 14-ти протистояннях (9В, 5Н) в усіх турнірах. У XXI столітті "б'янкоблу" жодного разу не зуміли відібрати залікові бали в "россонері", двічі пропустивши від них у кожній із чотирьох дуелей.

Тим не менш, нещодавні негаразди команди Массіміліано Аллегрі дарують колективу Сеска Фабрегаса цілком виправдану надію на очки. Чемпіонські амбіції Мілана похитнулися в двох попередніх поєдинках, коли "россонері" приймали, а потім і гостювали в претендентів на виліт із Серії А. Міланський гранд ледь не поступився як Дженоа вдома, так і Фіорентині на виїзді (обидва — 1:1).

Вчорашня перемога Інтера збільшила відстань між ним і "россонері" до шести очок. Очікуємо, що в боротьбі з готовими вкотре нагадати про свій прогрес "б'янкоблу", до відставання в три залікових бала від лідера вони навряд чи повернуться. Букмекерами потенційний успіх Мілана оцінюється показником 2.55. Ймовірність звитяги Комо представлена коефіцієнтом 3.02, а нічиєї — 3.18.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Д. Карлос, Вальє — Какере, Да Кунья — Войвода, Пас, Родрігес — Дувікас

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Де Вінтер — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Бартезагі — Нкунку, Леан

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА