Італія

Чергова "суха" перемога "россонері".

Головний тренер італійського Мілана Массіміліано Аллегрі поділився думками після мінімальної перемоги над Лечче (1:0) в матчі 21-го туру Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Найважливіше те, що в сучасному футболі, можна зробити пʼять замін, це стає вирішальним фактором. У певні моменти такі гравці, як Фюлькруг, привносять свіжість у дії в чужому карному майданчику.

Ми можемо розігрувати безліч комбінацій з Фюлкругом, Пулішичем, Леаном та Нкунку, але нам потрібно точніше віддавати паси на чужій третині поля, терпляче розігрувати м'яч і діяти чіткіше і швидше, але не поспішати.

Лечче грав низько, і нам потрібно було робити більше забігань по дузі, щоб не потрапляти в офсайдну пастку, але ми надто поспішали — і нас ловили на цьому. Я подивився статистику: Лечче майже половину своїх голів пропустив в останні 15 хвилин. Це означає, що команда добре працює, але втомлюється.

Ми на половині шляху до своєї мети, яку собі визначили. Коли ми арифметично гарантуємо собі місце у топ-4, я заглядатиму далі, але зараз для потрапляння у Лігу чемпіонів потрібно 74 очки, а Інтер за нинішньої ігрової форми набере 86-88. Це просто математика», – сказав Аллегрі.

Зараз Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на три очки.