Міланці програвали 0:2, але видали потужний камбек і здобули переконливу перемогу у 22-му турі Серії А.

Інтер здобув яскраву домашню перемогу над Пізою у матчі 22-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні Джузеппе Меацца завершився з рахунком 6:2, а вболівальники стали свідками однієї з найрезультативніших ігор сезону.

Гості несподівано шокували фаворита вже на старті зустрічі. На 11-й хвилині Морео скористався грубою помилкою оборони Інтера та дальнім ударом відкрив рахунок, а на 23-й хвилині він же подвоїв перевагу Пізи, замкнувши подачу з кутового ударом головою.

Після цього Інтер поступово перехопив ініціативу та ще до перерви повністю перевернув хід гри. На 39-й хвилині Пйотр Зелінські реалізував пенальті, за дві хвилини Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок ударом головою, а вже у компенсований час першого тайму Піо Еспозіто вивів міланців уперед — 3:2.

У другій половині зустрічі господарі довели свою перевагу до розгромної. На 82-й хвилині Федеріко Дімарко ефектно завершив контратаку ударом з льоту (на його рахунку ще два асисти після виходу на заміну), ще за кілька хвилин Анж-Йоан Бонні реалізував вихід віч-на-віч, а крапку в матчі на 90+3-й хвилині поставив Генріх Мхітарян, точно зігравши на дальній стійці після подачі з кутового.

Інтер - Піза 6:2
Зелінські, 39 (пен), Мартінес, 41, Еспозіто, 45+2, Дімарко, 82, Бонні, 86, Мхітарян, 90+3 - Морео, 11, 23