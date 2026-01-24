Італія

Комо проводить блискучий сезон.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас висловився напередодні матчу чемпіоната Італії з Торіно. Цитує іспанського фахівця Sky Sport Italia.

«У матчі з Лаціо ми грали з п'ятьма півзахисниками, які постійно рухалися, створюючи динаміку завдяки своїм комбінаціям. Мені подобається такий стиль футболу, бо він позбавляє суперників орієнтирів.

Наш вибір завжди залежить від типу суперника. Ми вивчаємо кожну деталь, щоб знайти найкраще рішення для кожного матчу, зберігаючи при цьому свою індивідуальність, саме це забезпечує послідовність нашої гри та нашого шляху.

Батуріна добре себе проявляє. Він розумний та різнобічний гравець, але йому потрібно розвиватися поступово та спокійно. Він чудово влився в команду. Мартін сповнений ентузіазму, має необхідні якості та допомагає команді. Коли є довіра, все стає простіше.

Торіно – досвідчена команда, і ми її дуже добре знаємо. Це згуртований колектив із великим досвідом. Їм потрібні очки, як і нам. Нам, як завжди, потрібно буде показати гарну гру, щоб перемогти», – заявив Сеск.