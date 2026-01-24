Італія

Неймовірний камбек "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після вольової перемоги над Пізою (6:2) в матчі італійської Серії А.

«Помилка Зоммера – це моя провина, адже саме я даю воротареві певні вказівки. Іноді я ставлю Янна у скрутне становище. Потім вони забили зі стандарту. Після цього ми виявили гордість, продовжували атакувати якісно та інтенсивно, і в результаті переломили хід гри.

Головне – це настрій. Іноді ти можеш відчувати труднощі, але важливо, як ти реагуєш. Я сказав би, що ми зіграли дуже добре. Ми могли розвалитися, але натомість команда продовжувала робити свою справу.

Єдине, про що я шкодую, це те, що ми не зробили рахунок 4:2 раніше, а лише наприкінці. Але я знімаю капелюх перед хлопцями, вони віддають усі сили, щоб показати: ми працюємо над досягненням своєї мети», – сказав Ківу.

Зазначимо, що Інтер поступався по ходу матчу із рахунком 0:2.