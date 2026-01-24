Блискуча перемога команди Фабрегаса.
Комо, Getty images
24 січня 2026, 18:11
В рамках 22-го туру італійської Серії А Торіно гостював у Комо.
Команда Сеска Фабрегаса живого місця не залишила від туринського колективу, забивши шість голів та не пропустивши жодного у відповідь.
Завдяки цій перемозі Комо піднялося на пʼяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Комо — Торіно 6:0
Голи: Дувікас, , 66, Батуріна, 16, Да Кунья, 59 (пен), Кюн, 70, Какере, 76
Комо: Бюте — Войвода, Кемпф, Рамон, Вальє — Перроне (Роберто, 68), Да Кунья — Батуріна (Какере, 68), Пас (Морено, 73), Родрігес (Кюн, 68) — Дувікас (Смолчич, 73)
Торіно: Палеарі — Тамез (Анжорін, 68), Ісмайлі (Маріпан, 21), Коко — Педерсен, Казадеї, Ільхан (Обрадор, 68), Лазаро — Влашич — Нгонге (Сапата, 68), Адамс
Попередження: Педерсен