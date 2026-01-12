Італія

Команда Лучано Спаллетті без проблем упоралася з аутсайдером та продовжує гонитву за лідерами Серії А.

У матчі 20-го туру італійської Серії А Ювентус на власному полі впевнено розгромив Кремонезе з рахунком 5:0. Туринці з перших хвилин захопили ініціативу та не дозволили супернику навіть натяку на інтригу.

Рахунок було відкрито на 12-й хвилині за курйозних обставин — після подачі зі стандарту удар Фабіо Міретті влучив у голову Бремеру та дезорієнтував воротаря гостей. Уже за три хвилини перевагу господарів подвоїв Джонатан Девід, який скористався швидкою контратакою та холоднокровно реалізував свій момент.

До перерви Ювентус довів рахунок до розгромного — Кенан Їлдиз упевнено зіграв на добиванні після нереалізованого пенальті, встановивши 3:0.

Після відпочинку Кремонезе остаточно посипався: на 48-й хвилині Філіппо Терраччано зрізав м’яч у власні ворота, а ще за 16 хвилин Вестон Маккенні поставив крапку, замкнувши подачу з флангу.

Ювентус здобув одну з найпереконливіших перемог у сезоні та підтвердив свої амбіції в боротьбі за Скудетто, тоді як Кремонезе, попри розгром, залишається на безпечній відстані від зони вильоту.

Ювентус — Кремонезе 5:0

Голи: Бремер, 12, Девід, 15, Їлдиз, 36, Терраччано (аг), 48, Маккенні, 64

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Аджич, 71), Келлі — Маккенні, Локателлі (Копмейнерс, 71), Тюрам, Камб'язо (Кабаль, 62) — Міретті (Опенда, 83), Їлдиз (Жегрова, 62) — Девід

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Дзербін, Грассі (Фоліно, 83), Бондо (Вандепютте, 70), Йонсен (Флоріані Муссоліні, 46), Пеццелла — Варді (Васкес, 58), Бонаццолі (Санабрія, 58)

Попередження: Пеццелла