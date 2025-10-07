Італія

Форвард Наполі розповів про свій вдалий старт у Серії A та роботу під керівництвом Антоніо Конте.

Нападник Наполі Расмус Гойлунн поділився враженнями від своїх перших тижнів у новому клубі після результативного матчу проти Дженоа, у якому неаполітанці здобули перемогу з рахунком 2:1. Форвард також висловив захоплення головним тренером команди Антоніо Конте.

"Думаю, Дженоа втомився у другому таймі. Мої товариші по команді чудово впоралися після перерви — ми продовжували тиснути і пресингувати, і це дозволило нам забити двічі. Конте — топтренер.

Я прийшов сюди, бо знав, що це для мене важливий крок. Наполі — відмінний клуб і прекрасне місце для життя. Це саме те, що мені потрібне зараз у моїй кар'єрі", — сказав Гойлунн в інтерв’ю TUTTOmercatoWEB.

Нагадаємо, що данський нападник перейшов до Наполі у вересні 2025 року на правах оренди з Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні він провів шість матчів у всіх турнірах і забив чотири м’ячі.