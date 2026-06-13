Італія

Перемовини між лідером римлян та клубом наближаються до успішного завершення.

Майбутнє Пауло Дібали в Ромі стає дедалі визначенішим. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, аргентинський нападник надіслав керівництву клубу свою зустрічну пропозицію щодо нового контракту.

За інформацією джерела, сторони суттєво просунулися в переговорах, а укладення нової угоди стало ближчим, ніж будь-коли. Тепер остаточне рішення залишається за керівництвом Роми, яке має розглянути умови футболіста та завершити оформлення договору.

Повідомляється, що мова йде про контракт терміном на два роки. Для того щоб залишитися в столиці Італії, Дібала готовий погодитися на зменшення зарплати, що має допомогти сторонам досягти компромісу.

Ситуація є особливо важливою для римського клубу, адже чинна угода 32-річного форварда спливає вже наприкінці червня 2026 року. Саме тому Рома зацікавлена якнайшвидше закрити питання майбутнього одного зі своїх найвідоміших футболістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дібала ухвалив рішення продовжити кар'єру в Ромі. У сезоні-2025/26 аргентинець провів 27 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав вісім результативних передач.