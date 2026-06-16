Італія

Клубу запропонували колишнього підопічного спеціаліста, який збирається очолити міланський гранд.

Опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Мануеля Угарте запропонували Мілану, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, переговори між сторонами щодо потенційного трансферу 25-річного уругвайця поки що не ведуться. Порталом Transfermarkt придбаний наприкінці серпня 2024 року МЮ в ПСЖ за 50 млн євро Угарте зараз оцінюється в 25 млн.

Контракт Мануеля з манкуніанцями розраховано до кінця червня 2029 року. Договір про співпрацю передбачає опціональне його продовження на ще одну кампанію.

"Россонері" тим часом наближаються до призначення Рубена Аморіма головним тренером. Під керівництвом цього спеціаліста Угарте виступав як за лісабонський Спортінг, так і за Манчестер Юнайтед.

Протягом сезону-2025/26 опорник провів 24 матчі (без результативних дій) у всіх турнірах, ледь перетнувши позначку в одну тисячу хвилин на полі (1005).