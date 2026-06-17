Італія

Туринський клуб розглядає трансфер молодого півзахисника, яким цікавляться одразу кілька команд Серії А.

Ювентус планує розлучитися з півзахисником Фабіо Міретті під час найближчого трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Туринці розраховують отримати за 22-річного футболіста близько 15 мільйонів євро. Саме в таку суму оцінюється гравець, а його контракт із клубом чинний до літа 2028 року.

Інтерес до Міретті вже проявляють кілька представників італійського чемпіонату. Серед претендентів на півзахисника називають Фіорентину, Болонью та Комо.

У минулому сезоні Міретті залишався частиною ротації Ювентуса. На його рахунку один забитий м'яч і три результативні передачі у 31 матчі.

Молодий італієць є вихованцем туринського клубу та дебютував за основну команду ще у 2022 році. Тепер Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо його продажу.