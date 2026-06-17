Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Аргентини зізнався, що не надає особливого значення історичному досягненню.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував своє сходження на вершину списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу.

У матчі першого туру ЧС-2026 проти Алжиру 38-річний форвард оформив хет-трик, завдяки чому довів кількість своїх голів на мундіалях до 16. За цим показником він зрівнявся з легендарним німецьким нападником Мірославом Клозе.

Втім, сам аргентинець заявив, що не надає великого значення цьому досягненню, хоча й вважає честю опинитися серед найвидатніших футболістів в історії турніру.

"Чесно кажучи, ні. Для мене велика честь бути у цьому списку, тому що це означає бути поруч із Клозе. Там також є Роналдо, але я не думаю, що це щось означає", — сказав Мессі.

Форвард також згадав інших видатних бомбардирів світових першостей, наголосивши, що статистичні показники не є для нього головним критерієм оцінки величі футболістів.

"Там також є Мбаппе, який забив два голи Сенегалу. Це лише статистика і нічого більше. Хоча для мене велика честь мати можливість змагатися з усіма ними, насправді для мене це нічого не означає", — зазначив капітан аргентинців.

Окремо Мессі висловив захоплення легендарним бразильцем Роналдо.

"Роналдо, наскільки я бачив, був одним із найвидатніших футболістів в історії, але він не перший у цьому списку. Тому це просто статистика", — підсумував восьмиразовий володар Золотого м'яча.

Поєдинок з Алжиром став для аргентинця особливим не лише через рекордне досягнення. Зустріч була його 200-ю у складі національної команди та 27-ю на чемпіонатах світу.

Попереду на Аргентину чекають матчі групового етапу проти Австрії та Йорданії.