Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 17 червня 2026 року.

Національні збірні Австрії та Йорданії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Сан-Франциско.

Команда Ральфа Рангніка витримала стартовий тиск суперників, після чого відзначилась красивим голом із дальньої відстані.

Але вже на початку другого тайму Йорданії вдалось відігратись, після чого Австрії довелось знову йти до чужого штрафного із значним залученням гри на другому поверсі, що зрештою й принесло бажаний результат.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Австрія — Йорданія:

Австрія — Йорданія 3:1

Голи: Шмід, 21, Аль-Араб, 76 (авт.), Арнаутович, 90+12 (пен.) — Ольван, 50

Австрія: А. Шлагер — Пош, Лінгарт, Алаба (Дансо, 59) — Мвене (Ваннер, 59), Кс. Шлагер (Чуквуемека, 59), Зайвальд, Лаймер — Шмід (Віммер, 83), Забітцер — Калайджич (Арнаутович, 46).

Йорданія: Абулейла — Хаддад (Аль-Марді, 81), Насіб (Ер-Росан, 81), Аль-Араб, Абу Ан-Наді (Обайд, 72), Абу Таха — Ат-Тамарі (Ад-Давуд, 88), Ер-Рашдан, Ер-Равабде, Фахурі (Азайзе, 88) — Ольван.



Попередження: Забітцер