Італія

"Россонері" працюють на ринку вільних агентів.

Головний тренер італійського Мілана Массимілліано Аллегрі в останні дні трансферного вікна наполягав на придбанні центрального захисника, але в підсумку керівництво "россонері" так й не зуміло задовольнити потребу італійського фахівця зазнавши невдач з Мануелем Аканджі та Джо Гомесом.

За інформацією журналіста Екрема Конура, італійський клуб змушений виходити на ринок вільних агентів, щоб знайти посилення захисної ланки команди.

Зазначається, що Мілан звернув свою увагу на колишнього захисника лондонського Арсеналу Такехіро Томіясу, який наразі знаходиться без роботи. Керівництву міланського клубу подобається кандидатура 26-річного японця, але єдине, що бентежить італійців — це травматичність футболіста.

Травма коліна, через яку Томіясу за останні чотири роки провів лише 84 офіційні матчі за "канонірів", є головним каменем спотикання для Мілана. Наразі в Каза Мілан ретельно оцінюють можливість підписання японця.