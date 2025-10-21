Португалія

Воротар португальського клубу допомагає півзахиснику адаптуватися після трансферу.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін розповів про адаптацію свого співвітчизника Георгія Судакова в лісабонському клубі.

За словами Трубіна, Судаков поступово звикає до нової команди та вже встиг високо оцінити рівень португальського гранда:

"По-перше, він каже, що дуже задоволений, тому що потрапив у найкращий клуб Португалії і один з кращих в Європі. Також він каже, що рівень тут вищий, ніж раніше.

Тож він дуже задоволений і хоче віддати все цьому клубу. Звичайно, іноді він просить мене про допомогу. У цьому сенсі я можу йому допомогти і полегшити його адаптацію", – розповів Трубін в інтерв’ю пресслужбі Бенфіки.

Нагадаємо, Георгій Судаков приєднався до Бенфіки 31 серпня 2025 року. У восьми матчах за клуб півзахисник уже забив два голи та зробив дві гольові передачі.

Найближчий матч лісабонці проведуть у рамках Ліги чемпіонів — 21 жовтня проти Ньюкасла. Початок гри — о 22:00 за київським часом.