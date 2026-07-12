Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер скандинавської збірної вважає, що мʼяч суперника був несправедливо зарахований у чвертьфінальному матчі, незважаючи на офіційні дані ФІФА, які заперечують будь-який контакт.

Історичний похід збірної Норвегії завершився у спекотному та вологому Маямі драматичною поразкою від Англії з рахунком 1:2 в овертаймі. Скандинави відкрили рахунок завдяки майстерному навісному удару Андреаса Шельдерупа, проте дубль Джуда Беллінгема перевернув хід гри та вивів англійців далі.

Найбільший резонанс викликав перший гол Беллінгема, забитий у компенсований час першого тайму (45+2 хв). Англія провела швидку контратаку після перерваного удару від воріт Ер'яна Нюланда. Під час польоту траєкторія м'яча раптово і неприродно змінилася — склалося враження, що сфера зачепила телевізійний кабель, дезорієнтувавши норвезьких гравців.

ФІФА оперативно відреагувала на інцидент, спираючись на показники технологічного м'яча. У заяві керівного органу зазначено:

"Перед голом збірної Англії на 45+2-й хвилині проти Норвегії датчик у підключеному м'ячі не показав дотику в повітрі, а отже, жодних доказів того, що м'яч торкнувся повітряного дроту та змінив його рух", — йдеться у заяві.

Проте головний тренер норвежців Столе Солбаккен має іншу думку. На післяматчевій пресконференції він фактично погодився з тим, що дріт камери віддав англійцям результативну передачу.

"Так, ймовірно, так, — відповів наставник на запитання журналістів про "асист" від кабелю. — М'яч упав прямо з небес, тому він змінив напрямок. Виникло непорозуміння серед наших гравців, і це був невдалий для нас момент, але ми нічого не можемо з цим вдіяти".

Хоча сам Солбаккен не бачив моменту контакту, він зазначив, що багато хто на норвезькій лаві запасних, а також безпосередні учасники епізоду, чітко бачили аномальну поведінку м'яча, яку не зафіксувала ФІФА.

Я нічого не можу сказати з цього приводу через ФІФА. Якщо не було жодного звуку або зчитування в чіпі, що я можу проти цього сказати? Але всі, включаючи воротаря Ер’яна та того, хто мав приймати м’яч, кажуть, що він дотик був. Я цілком переконаний, що так і було, і це було дивно" — з розпачем додав тренер.

Незважаючи на гіркий і суперечливий фінал, цей турнір став справжнім проривом для Норвегії. Команда вперше з 1998 року кваліфікувалася на світову першість і зайшла так далеко, як ніколи раніше у своїй історії.

Солбаккен закликав уболівальників та пресу не дозволити одному скандальному епізоду затьмарити досягнення його команди.