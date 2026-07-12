Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек швейцарської збірної поділився своїми думками після гри з Аргентиною.

Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Аргентини (1:3), зокрема епізод із вилученням Бреля Емболо.

"Це просто катастрофа. Не знаю, що тут робить цей суддя. Не розумію, навіщо фіксувати порушення в такій ситуації: адже було багато фолів, у тому числі в першому таймі, можливо, за них теж слід було давати жовті картки. Тож мені це незрозуміло. Як система VAR може змінювати хід гри через такий епізод?", — наводить слова Фройлера The Athletic.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія.