Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На рахунку гравців "вершкових" вже 19 забитих м'ячів на ЧС-2026.

Мадридський Реал встановив новий рекорд в історії чемпіонатів світу за кількістю голів від гравців одного клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У чвертьфінальному матчі ЧС-2026 півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем оформив дубль у ворота Норвегії (2:1).

Завдяки цьому на рахунку гравців "вершкових" стало вже 19 забитих голів на поточному мундіалі.

Раніше рекорд із 18 голами ділили між собою три клуби — Гонвед (1954), Баварія (2014) та ПСЖ (2022).

На поточному ЧС-2026 француз Кіліан Мбаппе забив вісім голів, Беллінгем (шість), бразилець Вінісіус Жуніор (чотири) та ще один м'яч у свій актив записав турків Арда Гюлер.

Раніше повідомлялося, що ФІФА пояснила скандальний епізод із голом Беллінгема, але Норвегія не прийняла вердикт.