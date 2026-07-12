На рахунку гравців "вершкових" вже 19 забитих м'ячів на ЧС-2026.
Джуд Беллінгем, Getty Images
12 липня 2026, 18:17
Мадридський Реал встановив новий рекорд в історії чемпіонатів світу за кількістю голів від гравців одного клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У чвертьфінальному матчі ЧС-2026 півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем оформив дубль у ворота Норвегії (2:1).
Завдяки цьому на рахунку гравців "вершкових" стало вже 19 забитих голів на поточному мундіалі.
Раніше рекорд із 18 голами ділили між собою три клуби — Гонвед (1954), Баварія (2014) та ПСЖ (2022).
На поточному ЧС-2026 француз Кіліан Мбаппе забив вісім голів, Беллінгем (шість), бразилець Вінісіус Жуніор (чотири) та ще один м'яч у свій актив записав турків Арда Гюлер.
Раніше повідомлялося, що ФІФА пояснила скандальний епізод із голом Беллінгема, але Норвегія не прийняла вердикт.