Аргентинский нападающий переживает голевую засуху.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, ФОТО GETTY IMAGES
16 февраля 2020, 09:12
В 24 туре чемпионата Испании Барселона на своем поле обыграла Хетафе, но Лионель Месси не отличился взятием ворот.
Таким образом, этот поединок стал четвертым кряду, в котором аргентинец не смог забить. Последний раз такое происходило в сезоне-2013/14, сообщает Opta.
Лионель Месси тогда не мог отличиться в восьми играх (с конца октября 2013 до 1 февраля 2014). В следующем туре чемпионата "сине-гранатовые" сыграют против Эйбара дома.
Напомним, главный тренер Барселоны Кике Сетьен ранее заявил, что Месси необходимо будет дать отдых.