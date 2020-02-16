Испания

Аргентинский нападающий переживает голевую засуху.

В 24 туре чемпионата Испании Барселона на своем поле обыграла Хетафе, но Лионель Месси не отличился взятием ворот.

Таким образом, этот поединок стал четвертым кряду, в котором аргентинец не смог забить. Последний раз такое происходило в сезоне-2013/14, сообщает Opta.

Лионель Месси тогда не мог отличиться в восьми играх (с конца октября 2013 до 1 февраля 2014). В следующем туре чемпионата "сине-гранатовые" сыграют против Эйбара дома.

Напомним, главный тренер Барселоны Кике Сетьен ранее заявил, что Месси необходимо будет дать отдых.