Испания

Президент Барселоны обсудил с известным агентом ряд важных вопросов касаемо клиентов нидерландца.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта провел встречу с одним из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райолой.

Функционеры обсудили будущее хавбека каталонцев Педри, а также ряд других, не менее талантливых футболистов.

По информации Фабрицио Романо, речь шла о Эрлинге Холанде, Поле Погба и других футболистах, которые являются клиентами нидерландского менеджера. Между Райолой и Лапортой давно установились хорошие, доверительные отношения, поэтому не исключено, что обсуждались также и возможные трансферы "блаугранас".

Ранее Райола уже высказался об одном из своих подопечных — Эрлинге Холанде.