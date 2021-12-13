Президент Барселоны обсудил с известным агентом ряд важных вопросов касаемо клиентов нидерландца.
мино райола, marca
13 декабря 2021, 21:25
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта провел встречу с одним из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райолой.
Функционеры обсудили будущее хавбека каталонцев Педри, а также ряд других, не менее талантливых футболистов.
По информации Фабрицио Романо, речь шла о Эрлинге Холанде, Поле Погба и других футболистах, которые являются клиентами нидерландского менеджера. Между Райолой и Лапортой давно установились хорошие, доверительные отношения, поэтому не исключено, что обсуждались также и возможные трансферы "блаугранас".
Ранее Райола уже высказался об одном из своих подопечных — Эрлинге Холанде.