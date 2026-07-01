Іспанія

18-річний вінгер готовий зустріти зірку Атлетіко з розпростертими обіймами.

Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль відкрито заявив, що був би дуже радий бачити нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса у складі каталонського клубу наступного сезону. Відповідну заяву юний вінгер зробив в інтерв'ю виданню Cadena SER у вівторок.

Навколо майбутнього аргентинського форварда розгортається справжня драма. Минулого тижня Альварес підтвердив своє бажання покинути Атлетіко. Хоча він публічно не назвав бажаний клуб, джерела ESPN повідомляють, що пріоритетом для нього є саме перехід до Барси. Ситуація викликала серйозне обурення в Мадриді.

Генеральний директор матрацників Мігель Анхель Марін звинуватив Барселону у неповазі до клубу через їхні спроби переманити гравця. За Альваресом також полюють ПСЖ, Арсенал та мадридський Реал. Пропозицію останніх у розмірі 150 мільйонів євро було відхилено.

"Я не надто багато про це думаю, але мені б дуже сподобалося, бо Альварес — чудовий гравець. Якщо він приїде, ми зустрінемо його з розпростертими обіймами.. Якби я був на його місці, я б це зробив. Ми будемо чекати на нього, якщо він захоче приїхати. Я кажу: дерзайте", — прокоментував ситуацію Ямал.

Поки на клубному рівні вирують трансферні пристрасті, 18-річний Ямаль зосереджений на виступах за національну збірну. Наразі команда перелітає зі своєї бази в Чаттанузі до Лос-Анджелеса, де у четвер відбудеться матч 1/16 фіналу проти Австрії.

Для Ямала цей чемпіонат світу став першим у кар'єрі. Перед турніром він відновлювався після травми, тому головний тренер Луїс де ла Фуенте поступово інтегрував його у гру під час групового етапу.

"Я навчаюся. Міжнародний футбол відрізняється від клубного. Я набираюся досвіду та розумію, як впоратися з поверненням після травми... Зараз я почуваюся чудово і з нетерпінням чекаю четверга", — поділився Ламін.

На груповій стадії Іспанія посіла перше місце, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0).

"Це правда, що всі очікували від нас кращої гри, але ми грали проти різних команд, жодна з яких не була європейською. Це були важкі матчі. Я не думаю, що ми зіграли справді чудовий матч, але як тільки ми наберемо темп — а ми точно наберемо — нас буде майже неможливо зупинити", — впевнено заявив вінгер.