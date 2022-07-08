Самуель Ліно приєднався до мадридського клубу.
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08 липня 2022, 14:10
Бразильский нападник Жил Вісенте Самуель Ліно став гравцем мадридського Атлетіко.
Контракт підписано до літа 2027 року. Фінансова сторона угоди не повідомляється.
За португальский клуб Ліно провів 99 матчів із 2019 року, в яких забив 26 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.
Відзначимо, що футболіст може зіграти як нападника, так і на обох флангах на позиції вінгера.
Раніше Атлетіко офіційно представив Вітселя в якості новачка команди.