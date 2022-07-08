Испания

Самуель Ліно приєднався до мадридського клубу.

Бразильский нападник Жил Вісенте Самуель Ліно став гравцем мадридського Атлетіко.

Контракт підписано до літа 2027 року. Фінансова сторона угоди не повідомляється.

За португальский клуб Ліно провів 99 матчів із 2019 року, в яких забив 26 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

🔴⚪ #BienvenidoLino



🤝 Acuerdo con el Gil Vicente FC para el traspaso de Samuel Lino; el extremo brasileño firma por 5 temporadas.



👋 𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 a la familia atlética 😀



➡️ https://t.co/3bT5RNJvbq pic.twitter.com/zksmKdtxW2 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 8, 2022

Відзначимо, що футболіст може зіграти як нападника, так і на обох флангах на позиції вінгера.

Раніше Атлетіко офіційно представив Вітселя в якості новачка команди.