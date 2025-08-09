Іспанія

Гравець вирішив залишитись у клубі цього літа.

За іспанським центральним півзахисником Валенсії Хаві Геррою цього літа вишукувалась ціла черга з таких іменитих клубів, як італійський Мілан, англійський Манчестер Юнайтед та каталонська Барселона.

А все тому, що в 22-річного виконавця були питання щодо продовження контракту з "кажанами", які не надто квапились покращувати його умови, відповідно до зростання статусу в команді.

Утім, Валенсія зробила вирішальний ривок у перемовинах, та оголосила про продовження угоди з футболістом до 2029 року.

У минулому сезоні Герра забив три голи та віддав три асисти в 38 матчах.