Іспанія

Український нападник може стати новачком клубу найближчим часом.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес розповів, що український форвард Владислав Ванат найближчим часом має приєднатися до клубу.

Про це повідомляє FútbolFantasy.

"Я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він був у таборі, завтра він буде з нами, але я не маю інформації про те, що він уже підписав контракт або що він вже підписаний. Якщо він тут, сподіваюся, що він зрештою приїде, але я не знаю", — заявив Мічел.

Напередодні Владислав Ванат прибув до Іспанії для завершення переходу до Жирони. Відомо, що клуб заплатить київському Динамо за гравця суму, яка поки не розголошується.

За даними Transfermarkt, вартість 23-річного українця становить 15 мільйонів євро. У поточному сезоні Ванат провів 7 матчів за Динамо в усіх турнірах, забив 3 голи та зробив 2 асисти.

Нагадаємо, що за Жирону вже виступають два українці — воротар Владислав Крапивцов і вінгер Віктор Циганков.