Іспанія

Велика втрата для Фліка.

Один з лідерів Барселони бразилець Рафінья Діас пропустить найближче "Ель Класіко" з мадридським Реалом. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Пошкодження 28-річного вінгера виявилося серйознішим, ніж очікувалося. Рафінья вибув приблизно на місяць через рецидив травми задньої поверхні стегна.

Таким чином, бразилець зможе повернутися на поле вже після міжнародної паузи на матчі національних збірних.

Цього сезону Рафінья Діас відіграв за Барселону сім матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Де Йонг і Крістенсен зіграють у "Ель Класіко".