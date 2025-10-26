Іспанія

Надважлива перемога "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився після перемоги на каталонською Барселоною (2:1) в рамках десятого туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми дуже задоволені перемогою, грою, виконаною нами величезною роботою, самопожертвою, тим, як добре ми грали. Це була така необхідна перемога для команди та вболівальників.

Я бачив, як Бернабеу тремтить від усього, що відбувалося у грі. Не лише через три очки, ця перемога має й інше значення.

Було багато моментів, які мені сподобалися, у тому числі у другому таймі, коли ми контролювали гру. Без м'яча ми діяли дуже добре, дуже згуртовано, а з м'ячем ми знали, як завдати супернику неприємностей.

Слова Ямаля перед грою? Команда і так була дуже вмотивована. Ми заздалегідь говорили про те, наскільки важливий цей матч, не лише через три очки, а й через все, що він може означати. Найбільше я радий за хлопців, їм було потрібне це відчуття, що вони можуть виграти важливі матчі.

Вінісіус? Я можу сказати багато позитивного, я бачив багато хорошого у виконанні Віні, але я не хочу втрачати концентрацію. Про це ми ще поговоримо. Віні провів чудовий матч, теж зробив свій внесок", – сказав Алонсо.